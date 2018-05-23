Прощавайте, ВДВ: в Україні з'явилися Десантно-штурмові війська

За словами Порошенка, підписання цього закону є важливим етапом подальшої розбудови української армії.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про перейменування Високомобільних десантних військ ЗСУ на Десантно-штурмові війська.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання закону главою держави відбулось під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які відбуваються у Миколаєві.

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«У листопаді минулого року на Михайлівській площі у Києві ми проведи урочистий захід. Змінили назву, символіку, і однострій ваших бойових побратимів – десантників. Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною Радою закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань оборони щодо десантно-штурмових військ». Вітаємо наших бойових побратимів! Цей законодавчий акт врегульовує назву цього славетного роду військ - Десантно-штурмові війська», - сказав глава держави.

Порошенко наголосив, шо підписання цього закону є важливим етапом подальшої розбудови армії.

Як раніше заявив президент України Петро Порошенко, відсьогодні, 23 травня, морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ носитимуть берети кольору морської хвилі.