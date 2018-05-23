Морські піхотинці України змінюють колір своїх беретів (фото)

Відсьогодні вони носитимуть берети кольору морської хвилі.

Відсьогодні морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ носитимуть берети кольору морської хвилі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які відбуваються у Миколаєві, заявив президент України Петро Порошенко.

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«Сьогодні українська морська піхота змінює колір своїх беретів. Усвідомлюю, що цей процес є дуже непростий, бо зачіпає пам’ять, особисті почуття багатьох, хто в різні часи пов’язав свою долю з цим родом військ. Однак вважаю, що зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історію та російською агресією проти нашої держави», - сказав глава держави.

За його словами, визволяти Україну в ході Операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої.

«Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях, визволяти Україну в ході Операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої, що відрізнятиме елітних воїнів готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Відсьогодні колір беретів українського морського піхотинця набуває відтінку морської хвилі», - підсумував Порошенко.