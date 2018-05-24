"Я зараз закрию рота цьому сепару!": нардепи поскандалили у прямому ефірі (відео)
Народний депутат ВО "Свобода" Олег Осуховський влаштував перепалку з лідером партії "Християнські соціалісти" Михайлом Добкіним у прямому ефірі.
Інцидент стався під час ток-шоу "Український формат" на телеканалі NEWSONE.
Читайте такожЛюди Порошенка заплатили сотні тисяч доларів за організацію першої зустрічі з Трампом – BBC
Депутати обговорювали ситуацію на Донбасі.
"В першу чергу новий президент повинен зробити перші три свої поїздки в Донецьк, потім в Луганськ, а потім в Сімферополь, де зустрінеться з людьми, яких називають громадянами України, але ні у що не ставлять не їх права, їх бажання і не цікавляться їхніми проблемами", - сказав Добкін.
Після цього Осуховський почав викрикувати: "Текст по-дебільному написаний". На що Добкін відповів: "Можна я пропущу цю репліку? Мені складно відволікатися на ідіотів всю передачу". "Та тобі і текст ніхто не пише. Ти читати не вмієш. Сиди, рот закрий", - продовжив він.
"Я зараз закрию рота цьому сепару... Ти знаєш, що я можу закрити", - пригрозив Осуховський.
"Після передачі розберемося". - відповів Добкін.
Як повідомляв УНІАН, між міністром фінансів і прем'єром сталася перепалка на засіданні Кабміну.