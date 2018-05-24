У Кремлі відреагували на заяву СБУ про плани РФ здійснити кібератаку на Україну
У Кремлі запевняють, що Росія не планувала хакерську атаку на Україну напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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«Росія не планувала хакерську атаку за допомогою роутера», - сказав він, відповідаючи на запитання щодо звинувачення у можливому плануванні хакерської атаки проти України, висунутого Росії.
Як повідомляв УНІАН, 23 травня Служба безпеки України попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури і приватні компанії напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який 26 травня відбудеться в Києві на стадіоні НСК «Олімпійський».
Зокрема, шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакерами, отримало умовну назву VPNFilter.
У СБУ пояснили, що йдеться про багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій.
"Фахівці СБУ вважають, що інфікування обладнання саме на території України - підготовка до чергового акту кіберагресіі з боку РФ, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів. Про це свідчить і те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які використовувалися у 2015-2016 роках у ході кібератаки BlackEnergy", - зазначають у відомстві.