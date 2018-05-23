Українців попередили про небезпеку нової масштабної кібератаки: способи захисту від вірусу

Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакерами, отримало умовну назву VPNFilter.

Служба безпеки України попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів та надала рекомендації із захисту від неї.

Як повідомляє прес-центр спецслужби, фахівці з кібербезпеки СБУ вивчають чергову можливу хвилю масового ураження розміщених в Україні мережевих пристроїв. Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакерами, отримало умовну назву VPNFilter — багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки так і деструктивних кібероперацій.

«Подібні атаки фіксувались по всьому світу, починаючи з 2016 року. Проте, за отриманою інформацією, цього разу географічна націленість атаки спрямована саме на український сегмент мережі Інтернет. Висновки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPNFilter дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій (включаючи дані авторизації та персональні дані платіжних систем), збирати та вивантажувати інформацію, віддалено керувати інфікованим пристроєм та навіть виводити його з ладу», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що особливу небезпеку VPNFilter несе для автоматизованих систем управління технологічними процесами (SCADA), оскільки через ідентифікацію специфічних протоколів обміну технологічними даними зловмисники отримують можливість обрати такі об’єкти першочерговими цілями. У СБУ стверджують, що виявлені ознаки свідчать про готування кібердиверсій на об’єктах національної критичної інфраструктури, «що викликає особливе занепокоєння».

Фахівці СБУ вважають, що інфікування обладнання саме на території України ‒ підготовка до чергового акту кіберагресії з боку РФ, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Про це свідчить й те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які використовувались у 2015-2016 роках в ході кібератаки BlackEnergy.

У Службі безпеки стверджують, що правоохоронці працюють над нейтралізацією прихованої мережевої інфраструктури зловмисників. При цьому підкреслюють, що без ліквідації власниками вразливостей кінцевого обладнання неможливо запобігти новим хвилям подібних кібератак.

«Наразі фахівцям відомо про уразливість наступних мережевих пристроїв: Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N; Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core Routers: 1016, 1036, 1072; Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000; QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software; TP-Link Devices R600VPN», – уточнили в СБУ.

Служба безпеки надала стислі рекомендації із захисту кібератаки, розроблені спільно з представниками провідних міжнародних компаній у сфері кібербезпеки: «Щоб запобігти втраті інформації, попередити втручання в роботу мережевих пристроїв та не допустити настання негативних наслідків ураження вищенаведених мережевих пристроїв шкідливим програмним забезпеченням фахівці з кібербезпеки наполегливо рекомендують невідкладно вжити такі заходи: - користувачам та власникам домашніх роутерів, бездротових маршрутизаторів малих офісів та мережевих файлових сховищ необхідно невідкладно здійснити їх перезавантаження з метою видалення потенційно небезпечних шкідливих програмних модулів з оперативної пам’яті пристроїв; - у випадку, коли мережеві маршрутизатори клієнтів контролюються провайдерами Інтернет-послуг, здійснити їх віддалене перезавантаження; - якщо є підстави вважати будь-який пристрій в локальній мережі ураженим зазначеним видом шкідливого програмного забезпечення, то невідкладно оновити його програмну прошивку до останньої актуальної версії; - у випадку, коли в операційній системі мережевого пристрою є функція доступу до його файлової системи, то перевірити наявність файлів у директоріях «/var/run/vpnfilterw», «var/run/tor», «var/run/torrc», «var/run/tord» та видалити їх вміст».