В МВС Білорусі готові відбирати у відвідувачів концертів і білоруські прапори

Про це повідомляє МЗС країни у відповідь на запит речника українського МЗС Євгена Перебийніса в Твіттер.

"Колеги, це нормально? Невже український прапор заборонений у Білорусі?", - написав Перебийніс у Твіттері 23 листопада.

"За даними МВС, коли на концерті аншлаг, те само було б і з нашим прапором, щоб не заважав глядачам. Люблять у нас Океан Ельзи", - відповіли білоруські дипломати.

Про прапори інших країн у розмові не йшлося.

Під час концерту Океану Ельзи в Мінську 22 листопада міліція відбирала у глядачів українську символіку як на вході, так і безпосередньо під час концерту.