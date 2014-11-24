В МВС Білорусі готові відбирати у відвідувачів концертів і білоруські прапори
14:16, 24 листопада 2014Політика
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Білоруська міліція може відбирати у глядачів концертів не тільки українські, а й білоруські прапори.
У МВС БІлорусі кажуть, що зі своїм прапором поводилися б так само / кадр відео БелСат
Про це повідомляє МЗС країни у відповідь на запит речника українського МЗС Євгена Перебийніса в Твіттер.
"Колеги, це нормально? Невже український прапор заборонений у Білорусі?", - написав Перебийніс у Твіттері 23 листопада.
"За даними МВС, коли на концерті аншлаг, те само було б і з нашим прапором, щоб не заважав глядачам. Люблять у нас Океан Ельзи", - відповіли білоруські дипломати.
Про прапори інших країн у розмові не йшлося.
Під час концерту Океану Ельзи в Мінську 22 листопада міліція відбирала у глядачів українську символіку як на вході, так і безпосередньо під час концерту.
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