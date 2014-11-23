Мінська міліція на концерті "Океану Ельзи" виривала у глядачів українські прапори (відео)

У Мінську під час виступу групи «Океан Ельзи» білоруська міліція відбирала у глядачів українські прапори.

Про це повідомляє видання "Белорусский партизан".

"Міліція відбирала українську символіку на концерті «Океану Ельзи» в Мінську. Спочатку це робили під час обшуків на вході до концертного залу. Потім вже в залі спецпризначенці кидалися на глядачів і силою виривали прапори. Проте всі прапори вилучити не вдалося", - повідомляє видання.

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У свою чергу, Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС Білорусі з проханням роз'яснити інцидент під час концерту групи.

Про це повідомив прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс в Twitter.

«МЗС Білорусі. Колеги, це нормально? ... Невже український прапор заборонений в Білорусі?», - написав він білоруською мовою.