За вихідні бойовики розбомбили 20 цивільних об'єктів у Дебальцевому (фоторепортаж)

Російські бойовики з терористичної організації «Донецька народна республіка» у вихідні дні розбомбили 20 цивільних об'єктів у Дебальцевому.

Як повідомляє сайт Донецької облдержадміністрації, про це заявив губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко.

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Він наголосив, що бойовики регулярно ведуть обстріли Дебальцевого з російського зброї, яка завозиться в регіон, в тому числі і так званими гуманітарними конвоями. Два дні тому, зазначив Кіхтенко, російською "гуманітаркою" тут зруйнували 20 цивільних об'єктів, серед яких і житлові будинки.

«Тільки-но в Україну заходить черговий "гуманітарний конвой" - відразу посилюються обстріли позицій не тільки нашої армії, а й житлових кварталів населених пунктів», - сказав Кіхтенко.

Він також зазначив, що російська пропаганда і її донецькі сателіти у вигляді місцевих так званих ЗМІ після кожного такого обстрілу обманюють людей, повідомляючи, що це робить українська армія.

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«Ми маємо неспростовні докази того, що обстріли населених пунктів ведуть бойовики "ДНР", але, на жаль, ми не можемо ці докази надати людям, що живуть на окупованій території - вони перебувають у російському інформаційному вакуумі й не мають вільного доступу, зокрема, до українських телеканалів», - констатував губернатор.

Кіхтенко повідомив, що зараз на державному рівні вирішує проблему відсутності українського телебачення в Донецькому регіоні. Розроблено конкретні механізми, які дадуть змогу незабаром передавати сигнали українського телебачення на окуповану територію.