У Нью-Йорку відбулася видовищна акція на підтримку Сенцова (фото)

На акції був присутній лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

У Нью-Йорку відбулася акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці.

Близько півсотні учасників акції вийшли на Таймс-сквер з вимогою звільнити Сенцова з ув'язнення. Кілька учасників акції одяглися у тюремні роби і сіли посеред вулиці з пісочним годинником у руках.

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"Час спливає для Олега Сенцова через безстрокове голодування. Час спливає для всіх політичних в'язнів. Час спливає для тих, чиї права і людська гідність принижені. Час спливає для нашої громадськості, якщо будемо і далі ігнорувати агресію Росії проти України і всього вільного світу", - йдеться в заяві активістів.

Нагадаємо, київські чиновники оштрафували художників за банер в підтримку Сенцова та інших політв'язнів.

25 серпня 2016 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.