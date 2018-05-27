НАТО має звернути увагу на розвиток Росією приватних воєнних компаній – Фріз

Ірина Фріз також зазначила, що групи ПВК розгортаються в країнах на базі «сплячих» осередків.

Під час обговорення генеральної доповіді «Нарощування потенціалу стримування НАТО на Сході”, яку зробив Джозеф Дей (Канада), звернула увагу на розвиток Росією приватних воєнних компаній.

Про це, на своїй сторінці у Facebook написала голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз, яка бере участь у весняній сесії ПА НАТО у Варшаві.

“Наприклад, група Вагнера бере участь у військових діях як в Україні, так і в Сирії. Фактично ці групи виконують роль та функції ССО, але діють під виглядом парамілітарних формувань. Отже ми маємо дилему: з одного боку це не регулярні війська, а з іншого – вони отримують зброю, техніку, розвіддані та управління за єдиним оперативним задумом ГШ РФ”, – написала політик.

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Ірина Фріз також зазначила, що групи ПВК розгортаються в країнах на базі «сплячих» осередків та в результаті нелегального/легального прибуття в країну для здійснення операції, можуть бути прямо задіяні у диверсійних акціях та підготовці плацдарму для розгортання регулярних сил агресора.

“Ці групи можуть брати активну участь у виконанні таких завдань як знищення оптоволоконних ліній, систем зв’язку тощо”, – додала вона.

Фріз також, наголосила на тому, що формування ще у 2015 році інформаційних та кібервійськ в структурі МО РФ створюють для всіх без виключнння демократичних країн загрози і ми маємо бути готові дати цьому відсіч, адже, якщо є війська, то є зброя, якщо є війська зі зброєю, то є наміри їх застосування.

“І лише єдність наших зусиль та споможностей дають нам можливість говорити про готовність до гібридних викликів”, – підкреслила парламентар.