НАТО має звернути увагу на розвиток Росією приватних воєнних компаній – Фріз
Під час обговорення генеральної доповіді «Нарощування потенціалу стримування НАТО на Сході”, яку зробив Джозеф Дей (Канада), звернула увагу на розвиток Росією приватних воєнних компаній.
Про це, на своїй сторінці у Facebook написала голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз, яка бере участь у весняній сесії ПА НАТО у Варшаві.
“Наприклад, група Вагнера бере участь у військових діях як в Україні, так і в Сирії. Фактично ці групи виконують роль та функції ССО, але діють під виглядом парамілітарних формувань. Отже ми маємо дилему: з одного боку це не регулярні війська, а з іншого – вони отримують зброю, техніку, розвіддані та управління за єдиним оперативним задумом ГШ РФ”, – написала політик.
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Ірина Фріз також зазначила, що групи ПВК розгортаються в країнах на базі «сплячих» осередків та в результаті нелегального/легального прибуття в країну для здійснення операції, можуть бути прямо задіяні у диверсійних акціях та підготовці плацдарму для розгортання регулярних сил агресора.
“Ці групи можуть брати активну участь у виконанні таких завдань як знищення оптоволоконних ліній, систем зв’язку тощо”, – додала вона.
Фріз також, наголосила на тому, що формування ще у 2015 році інформаційних та кібервійськ в структурі МО РФ створюють для всіх без виключнння демократичних країн загрози і ми маємо бути готові дати цьому відсіч, адже, якщо є війська, то є зброя, якщо є війська зі зброєю, то є наміри їх застосування.
“І лише єдність наших зусиль та споможностей дають нам можливість говорити про готовність до гібридних викликів”, – підкреслила парламентар.