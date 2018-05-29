Іноземні партнери похвалили Україну за співпрацю з НАТО

23 травня в Одесі відбулося чергове засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Як заявив представник української делегації, заступник міністра оборони України Ігор Павловський, під час засідання сторони підбили підсумки співробітництва в оборонно-технічній сфері, а також узгодили пріоритетні кроки щодо подальшої співпраці.

За словами Павловського, особливу увагу приділили питанню технічної сумісності збройних сил України з підрозділами країн НАТО.

Також сторони обговорили плани на майбутнє. Зокрема, узгодили та схвалили оновлену Дорожню карту Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Українська сторона продемонструвала іноземним партнерам напрацювання підприємств ВПК України, зокрема, розробки у галузі автоматизованих систем управління військами (С2), новітніх телекомунікаційних пристроїв та літакобудування.

Як підкреслив помічник секретаря НАТО з оборонних інвестицій Каміль Гранд, Україна добре впоралась із виконанням заходів оборонно-технічного співробітництва в рамках Комплексного пакету допомоги. Пан Гранд також високо оцінив проведення реформ щодо впровадження технічних стандартів у сфері оборони, реалізацію трастових фондів НАТО.

Українська сторона вчергове підтвердила, що приєднання до Північноатлантичного Альянсу – головний пріоритет у зовнішній політиці держави.

Нагадаємо, 11-12 липня цього року у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на який Україна отримала запрошення. Між тим, через позицію Угорщини, яка вимагає переглянути підтримку України з боку Альянсу, досі залишається заблокованим проведення комісії Україна-НАТО.