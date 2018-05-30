Вища рада правосуддя завтра розгляне дисциплінарну справу проти судді, яка відмовилася арештовувати Саакашвілі

Доповідачем у справі проти судді виступить член ВРП Маловацький, який до цього працював юристом в «Блоці Петра Порошенка».

Один з підрозділів Вищої ради правосуддя – Перша дисциплінарна палата – має намір у четвер розглянути дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол, яка в грудні минулого року відхилила клопотання Генпрокуратури відправити екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі під домашній арешт.

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Інформація про розгляд 31 травня дисциплінарної справи проти судді Лариси Цокол за скаргою Олександра Пікалова розміщена на сайті Вищої ради правосуддя (ВРП).

Згідно інформації, доповідачем у дисциплінарній справі проти судді Цокол виступить член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, який до призначення у ВРП працював юристом в «Блоці Петра Порошенка».

Як раніше повідомлялося, 11 грудня суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол відпустила на свободу лідера партії "Рух нових сил", екс-голову Одеської області Михеїла Саакашвілі, якого Генпрокурора звинувачувала в підготовці держперевороту на гроші олігарха Курченка і просила суд взяти під варту.

Буквально через два дні стало відомо, що на суддю Цокол до Вищої ради правосуддя надійшли дві скарги – одна від громадянина Харченко, інша від громадянина Пікалова.

22 грудня Вища рада правосуддя після їх розгляду вирішила, що скаргу громадянина Харченка слід відхилити, а по скарзі Пікалова відкрили дисциплінарну справу. У той же день Михеїл Саакашвілі заявив, що проти судді Цокол готується розправа за вказівкою президента Порошенка.

Однак ВРП заявила, що відкриття дисциплінарної справи проти судді Цокол не пов'язано з її рішенням у справі політика. Разом з тим ВРП не пояснила, чому скаргам на суддю, які надійшли ще на початку весни 2017 року, хід було дано відразу після її рішення у справі Саакашвілі.

У лютому 2018 року журналісти програми "Схеми" (спільний проект «Радіо Свобода» і телеканалу "UA:Перший") у ході розслідування з'ясували, що найбільше родовище в Полтавській області отримала маловідома компанія "Аркона Газ-Енергія", яка пов'язана з оточенням президента Петра Порошенка. Також розслідування показало, що ставлення до цієї компанії має і член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

Пізніше в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що зацікавилися розслідуванням журналістів.

На початку травня журналісти програми «Слідство.Інфо» оприлюднили частину листування між нардепом-втікачем Олександром Онищенком і найближчим оточенням Порошенка про те, як у 2015 році відбувалася "скупка" голосів за обрання Олексія Маловацкого на посаду члена Вищої ради правосуддя.