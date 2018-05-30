"Убивця" Бабченка мав закласти "бази зі зброєю" в Центральній Україні - Грицак

Він мав нелегально придбати зброю за кошти РФ.

Завербований спецслужбами РФ для вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка чоловік мав нелегально придбати зброю для закладення "баз" в центральній частині України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Російськими спецслужбами було поставлене ще одне завдання для громадянина Г. Це нелегальна закупівля за кошти російських спецслужб зброї та боєприпасів з метою закладення баз зі зброєю та боєприпасами на території центральної частини України", - заявив він.

Грицак додав, що йдеться про замовлення 300 автоматів Калашникова, сотень кілограмів вибухівки, значної кількості патронів, мінометних мін та багато іншого.

"Це все задокументовано в рамках негласних слідчо-розшукових дій", - зауважив голова СБУ.

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Щодо замовлення убивства Бабченка Грицак також повідомив, що окрім грошей, громадянин Г. "передав через телефонний мессенджер досьє на Аркадія Бабченка". "Копію цього досьє з трішки замальованими персональними даними ми розмістимо сьогодні у нас на сайті", - сказав голова СБУ.

У цьому досьє, додав він, є особисті дані Бабченка, дані про банківські карти, дані про членів родини журналіста та інші персональні дані.

Ці дані, пояснив голова СБУ, мали би посприяти виконавцю вбивства у спрощенні пошуку слідів, місць проживання, перебування, зв'язків Бабченка в Україні.

Нагадаємо, журналіст Аркадій Бабченко – живий. Він взяв участь у спецоперації СБУ щодо затримання терористів.