Жителі Донбасу вийдуть на акції протесту: бойовики розкрадають гуманітарну допомогу

Жителі окупованих територій Луганської та Донецької областей готують акції протесту через ненадання їм з боку бойовиків соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"Сьогодні в цілій низці населених пунктів, захоплених терористами, місцеві жителі планують провести мітинги протесту біля адміністративних будівель з вимогою виплатити їм соціальні виплати і надати гуманітарну допомогу", - сказав Польовий.

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За його словами, невдоволення людей викликане розкраданням місцевими козаками коштів, які надаються з Росії, а також гуманітарної допомоги.

При цьому Польовий зауважив, що бойовики відмовляються приймати і розподіляти українські гуманітарні вантажі.

Також представник РНБО продемонстрував журналістам відео, зняте в Донецьку однією із камер зовнішнього спостереження, де видно, як вулицею їде російський білий КамАЗ із так званого «гуманітарного конвою» в супроводі бойового автомобіля і вантажівки з причепленою позаду гарматою. «Можна здогадатися, що, напевно, в цій вантажівці не шоколад», - зазначив Польовий.