Волонтери створили календарі з "кіборгами"

Про це йдеться на сторінці групи в Facebook.

Як йдеться у повідомленні, фото зроблені в зоні АТО, зокрема, в Пісках (кілька кілометрів від аеропорту «Донецьк»).

"Ми подаруємо такі календарики деяким нашим великим спонсорам. Всі ж охочі можуть їх придбати за 500 грн. Гроші само-собою підуть на підтримку цих та інших хлопців у зоні АТО", - написав координатор групи Віталій Дейнега.

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