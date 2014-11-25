Свіжі перли російської пропаганди: в Україні скасовують Новий рік
16:49, 25 листопада 2014Політика
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Ігор Марков заявив в ефірі російського телебачення, що в Україні скасовують Новий рік.
Марков вважає, що Діда Мороза хочуть заборонити
Глава проросійської партії "Родіна" Ігор Марков в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив про те, що в Україні скасовують Новий Рік, оскільки "Дід Мороз - російський".
За словами Маркова, Діда Мороза замінять Санта Клаус і Святий Миколай.
Політик нажаханий тим, що влада України працює навіть з дітьми трьох-чотирьох років, "доводячи їм, що нема Діда Мороза".
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