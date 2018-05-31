Українські військові в 2018 році візьмуть участь у 19 багатонаціональних навчаннях

У даний час танковий взвод бере участь у танкових змаганнях “Сильна Європа - 2018" в Німеччині.

Близько 16 тисяч військовослужбовців у 2018 році візьмуть участь у 19 багатонаціональних навчаннях, з яких 6 відбудуться на території України і 13 – в інших державах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це т.в.о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Валентин Левчик повідомив на брифінгу в Києві.

«Відповідно до указу президента України, планується, що у 2018 році близько 16 тисяч військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою візьмуть участь у складі підрозділів Збройних сил України в 19 багатонаціональних навчаннях: у 6-ти багатонаціональних навчаннях на території України, 13-ти багатонаціональних навчаннях поза межами України, з них у 2-х навчаннях НАТО», - заявив він.

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За словами Левчика, українські військові вже взяли участь у двох багатонаціональних навчаннях: Platinum Eagle - 2018” в Румунії та Combined Resolve у ФРН.

Наразі тривають три навчання: багатонаціональне тактичне навчання з підготовки підрозділів збройних сил у рамках JMTG-U (Україна), Flaming Sword - 2018 (Литовська Республіка) і танкові змагання “Сильна Європа - 2018” (ФРН).

Левчик зауважив, що у танкових змаганнях “Сильна Європа - 2018" бере участь танковий взвод у складі 5 танків Т-84 та підрозділи забезпечення – усього 34 військовослужбовця.

Крім того, з початку року 28 офіцерів Збройних силах України брали участь у 7 міжнародних навчаннях на рівні штабних офіцерів-спостерігачів.