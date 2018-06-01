ЗМІ повідомили, що Порошенко вирішив призначити Фріз головою нового міністерства, вона інформацію коментувати поки відмовилась

Ірина Фріз може очолити Міністерство у справах ветеранів.

Главою Міністерства ветеранів може стати Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем та член комітету з національної безпеки та оборони Ірина Фріз.

Про це виданню "Апостроф" повідомили джерела в оточенні президента.

Співрозмовник "Апострофа" заявив, що "міністром ветеранів хочуть призначити Ірину Фріз", і нібито саме її кандидатуру буде підтримувати президент.

Відзначимо, що зараз Ірина Фріз є народним депутатом від фракції БПП, заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони і є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

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УНІАН вдалося зв'язатися з самою Фріз.

"Я буду готова це коментувати тільки в тому випадку, якщо подання про призначення надійде від прем'єр-міністра України в парламент",- зазначила вона телефоном.

Нове міністерство буде відповідальне за проблеми українських військовослужбовців, які повернулися з війни на Донбасі.

На даний час питаннями ветеранів займається близько 10 різних відомств і нове міністерство покликане консолідувати дані функції.