Порошенко у грудні може виступити в польському парламенті - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні сказав голова Сейму Радослав Сікорський.

Він висловив сподівання, що Порошенко виступить з такою промовою.

За словами Cікорського, президент Польщі Броніслав Коморовський може підписати акт ратифікації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом під час візиту Порошенка до Варшави.

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Сьогодні депутати нижньої палати польського парламенту розпочали розгляд цієї угоди, яку планують ратифікувати найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина та новий посол України Андрій Дещиця обговорили запланований на 17-18 грудня візит Порошенка до Польщі.