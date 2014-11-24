Депутати дізнаються свої місця в новообраній Раді за день до першого засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова цієї групи Володимир Гройсман.

Він зазначив, що засідання підготовчої депутатської групи відбудеться об 11-й годині.

“Що стосується розсадки (йдеться про розміщення депутатів у сесійній залі ВР - УНІАН), то зараз іде робота технічної групи. І я вважаю, що це питання буде врегульоване - воно не є таким важливим, але, разом з тим, має враховувати позиції всіх фракцій, які будуть працювати в парламенті”, - сказав Гройсман.

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“Група працює, і я думаю, що в середу буде затверджено вже питання розсадки у залі для проведення в четвер засідання першої сесії Верховної Ради”, - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник «Блоку Петра Порошенка» у підготовчій депутатській групі Юрій Луценко заявляв, що була досягнута домовленість про скорочення кількості комітетів у новому парламенті до 25.

За його словами, якщо раніше у парламенті діяли 30 комітетів, то «після обґрунтованого аналізу та ряду пропозицій було прийнято рішення об’єднати ряд комітетів зі схожими функціями».

«Це було компромісне рішення усіх політичних партій, представлених у новому парламенті», - сказав політик.