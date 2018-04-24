Захисника Сущенка в російському суді Фейгіна позбавили статусу адвоката "за три твіти"
20:47, 24 квітня 2018Політика
1381 0
За словами Марка Фейгіна, адвокатського статусу його позбавили за три твіти.
Фейгін повідомив про позбавлення його статусу адвоката / фото УНІАН
Марка Фейгіна, який є захисником українського журналіста Романа Сущенка в російському суді, позбавили статусу адвоката.
Читайте такожФейгін закликав Путіна сприяти обміну заарештованого у Москві Сущенка
Про це адвокат повідомив у своєму мікроблозі Twitter. «Отже, мене позбавили статусу адвоката», – написав він.
За його словами, адвокатського статусу його позбавили за три твіти. «Чого чекати від російської адвокатури, що вигнулася в поклоні перед Кремлем! Ганьба», – додав Фейгін.
Як відомо, Фейгін є захисником українського журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого Москвою в шпигунстві.
Отже, мене позбавили статусу адвоката.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
Адвокатського статусу мене позбавили за три твіту. Чого чекати від російської адвокатури изогнувшейся в поклоні перед Кремлем! Позорище.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Сущенка