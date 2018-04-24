Захисника Сущенка в російському суді Фейгіна позбавили статусу адвоката "за три твіти"

20:47, 24 квітня 2018
Політика
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Фейгін повідомив про позбавлення його статусу адвоката / фото УНІАН

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Про це адвокат повідомив у своєму мікроблозі Twitter. «Отже, мене позбавили статусу адвоката», – написав він.

За його словами, адвокатського статусу його позбавили за три твіти. «Чого чекати від російської адвокатури, що вигнулася в поклоні перед Кремлем! Ганьба», – додав Фейгін.

Як відомо, Фейгін є захисником українського журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого Москвою в шпигунстві.

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Новина в сюжеті: Справа Сущенка
Теги: #Росія#Фейгін