Захисника Сущенка в російському суді Фейгіна позбавили статусу адвоката "за три твіти"

За словами Марка Фейгіна, адвокатського статусу його позбавили за три твіти.

Марка Фейгіна, який є захисником українського журналіста Романа Сущенка в російському суді, позбавили статусу адвоката.

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Про це адвокат повідомив у своєму мікроблозі Twitter. «Отже, мене позбавили статусу адвоката», – написав він.

За його словами, адвокатського статусу його позбавили за три твіти. «Чого чекати від російської адвокатури, що вигнулася в поклоні перед Кремлем! Ганьба», – додав Фейгін.

Як відомо, Фейгін є захисником українського журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого Москвою в шпигунстві.

Отже, мене позбавили статусу адвоката. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.