В Україні звільнили 28 тисяч чиновників - Яценюк

28 тисяч державних чиновників були звільнені нинішнім урядом. Про це на відкритті засідання Кабміну заявив прем’єр Арсеній Яценюк.

За його словами, цей процес буде продовжуватися і надалі, передає Українська правда.

"Тотальна неефективність державної служби є ще однією перепоною до ефективного управління і до змін у країні", – пояснив він.

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Крім того, повідомив він, на 10% було скорочене фінансування на утримання влади.

Також, за його словами, уряд наполовину скоротив кількість контролюючих органів і ще наполовину – їх функції.

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"Я вже не кажу про те, що ми заборонили всі види перевірок протягом останніх півроку. І нічого не сталося", – додав Яценюк.

Як відомо, ще в кінці травня в уряді повідомляли про скорочення 25 тисяч державних чиновників. Таким чином виходить, що за півроку було звільнено лиш три тисячі осіб.