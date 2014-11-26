В Україні звільнили 28 тисяч чиновників - Яценюк
За словами прем'єра, фінансування на утримання влади було скорочено на 10%.
28 тисяч державних чиновників були звільнені нинішнім урядом. Про це на відкритті засідання Кабміну заявив прем’єр Арсеній Яценюк.
За його словами, цей процес буде продовжуватися і надалі, передає Українська правда.
"Тотальна неефективність державної служби є ще однією перепоною до ефективного управління і до змін у країні", – пояснив він.
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Крім того, повідомив він, на 10% було скорочене фінансування на утримання влади.
Також, за його словами, уряд наполовину скоротив кількість контролюючих органів і ще наполовину – їх функції.
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"Я вже не кажу про те, що ми заборонили всі види перевірок протягом останніх півроку. І нічого не сталося", – додав Яценюк.
Як відомо, ще в кінці травня в уряді повідомляли про скорочення 25 тисяч державних чиновників. Таким чином виходить, що за півроку було звільнено лиш три тисячі осіб.