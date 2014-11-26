ЄСПЛ розкрив позови України проти РФ і звернувся за коментарем до Кремля

Про це "ЄвроПравді" повідомили у прес-службі ЄСПЛ. Ця процедура є обов'язковою, і являє собою перший етап розгляду справи в ЄСПЛ. Між тим Суд має право відхилити скаргу без розгляду, якщо відповідач (Росія) доведе, що справа є неприйнятною.

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Також ЄСПЛ опублікував детальний опис обох міждержавних позовів проти РФ, зареєстрованих у Страсбурзі.

Перша наймасштабніша скарга, зареєстрована під номером 20958/14, подана Києвом 13 березня і з тих пір багато раз доповнювалася. З самого початку Україна висувала звинувачення Росії щодо дій в Криму, а згодом - і відносно агресії на Донбасі.

Київ звинувачує Кремль у порушенні 12 статей Європейської конвенції з прав людини.

Мова йде про ст. 2 (право на життя), ст. 3 (заборона катувань, нелюдського і принижуючого поводження), ст. 5 (право на свободу і безпеку), ст. 6 (право на чесний суд), ст. 8 (повагу до приватного життя), ст. 9 (свобода віросповідання), ст. 10 (свобода слова), ст. 11 (свобода зібрань), ст. 13 (право на ефективне лікування), ст. 14 (заборона дискримінації) та дві статті з додаткових протоколів до Конвенції - право на власність і свободу пересування.

Окремо підкреслюється, що Україна звинувачує Росію в організації масштабних і систематичних вбивств військовослужбовців, правоохоронців і цивільних осіб.

Також у позові йдеться про експропріацію української власності в Криму, яка згодом була підтримана і "узаконена" російською владою.

Другий позов проти РФ (№43800/14) поданий 13 червня, він стосується викрадення російськими властями і перевезення на територію РФ трьох груп дітей-сиріт та супроводжуючих їх дорослих.

Відзначимо, що в ЄСПЛ зареєстровано також більше 160 позовів від приватних осіб щодо подій у Криму й на Донбасі. Відповідачами у них переважно визначені і Україна, і Росія.