Комітет ВР визначився: стали відомі імена двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ

Кандидатами стали правозахисник Володимир Василенко та американський правник Том Фаєрстоун.

Парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції пропонуватиме Верховній Раді України визначитися щодо двох кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні комітету розглядалося 5 кандидатур.

Ряд народних депутатів — Володимир Парасюк, Сергій Соболєв, Сергій Лещенко, Дмитро Добродомов покинули засідання комітету, мотивуючи це тим, що порушується процедура щодо визначення кандидатур на аудитора НАБУ.

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Не зважаючи на це, кворум на засіданні комітету був, і комітет визначився, що на розгляд парламенту буде подано дві кандидатури — Томаса Файєрстоуна — правозахисника, партнера компанії “Бейкер та Маккензі” (громадянин США) та Володимира Василенка — доктора юридичних наук.

За першу кандидатуру проголосувало 10 із 13 членів комітету, двоє були проти і один утримався.

За кандидатуру Василенка проголосували всі 13 членів комітету, які були присутні на засіданні. Голосували депутати з “БПП”, “Народного фронту” та "Опозиційного блоку".

З Томасом Файєрстоном спілкування відбувалося по скайпу. Його представники фракції “БПП” питали, як він буде працювати, оскільки не знає української мови, а також, чи не став він агентом російських спецслужб, оскільки певний час працював в Росії. Він зазначив, що мову вчитиме, а в нього будуть помічники. Крім того зазначив, що в Росії його співробітники ФСБ намагалися викликати на розмову, але він відмовився від зустрічі.

Народний депутат України Віктор Чумак зазначив, що "кандидатура Файєрстоуна це така собі операція прикриття, бо, скоріш за все, буде проголосована кандидатура Василенка залом".

"Я думаю, що кандидатуру Василенка, напевно, підказала Адміністрація президента", - додав він.

У той же час Чумак зазначив, що "для мене не все втрачено, тому що в мене є доля надії, що пан Василенко це людина із стрижнем і дуже сильним стрижнем".

"І навіть в глибині душі вірю, що ним не можна буде маніпулювати", - підкреслив депутат.