В його очах з’явився дивний блиск: режисер Куров розповів про стан Сенцова в колонії (відео)

Олег Сенцов дізнався, що цими вихідними люди по всьому світу виходили на акції в його підтримку.

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов з кожним днем свого голодування помітно слабшає, його стан викликає занепокоєння.

Про це ТСН розповів російський режисер-документаліст Аскольд Куров, який днями бачився з Сенцовим у російській колонії, а сьогодні приїхав до Києва.

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Зазначається, що режисер прибув до України із Лабитнангі – міста біля полярного кола, де нині тримають Сенцова. Куров був готовий до того, що йому не дозволять побачитись з українцем, однак їх зустріч все ж відбулась.

Із Сенцовим Куров говорив 45 хвилин. Розмовляли про мистецтво кіно. Разом з тим Аскольд розповів Олегу, як цими вихідними по всьому світу люди виходили на акції в його підтримку.

«Для нього усе це було новиною, і він жадібно усе це слухав, і було видно, як багато це для нього значить. І передавав усім величезний привіт, величезну подяку», – зазначив режисер.

За словами Курова, стан Сенцова викликає занепокоєння.

«Дивний з’явився [у Сенцова] якийсь блиск в очах, і трохи каламутний погляд. Ну звісно, це від голоду», – вказав він.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокову голодовку з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, сьогодні заявила про те, що українець готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування.