Сили АТО в районі Докучаєвська знищили десятки бойовиків

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "За отриманою інформацією, в районі населеного пункту Докучаєвськ відмічене переповнення міської лікарні пораненими бойовиками, серед яких є вояки РФ. Кількість знищених бандитів уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього в повідомленні підкреслюється, що продовжують підтверджуватись факти злочинних дій бойовиків проти місцевого населення. "За минулу добу до штабу АТО надійшла інформація про загибель 2 та поранення 8 цивільних осіб", - підкреслюється в повідомленні.

Бойовики зі сторони міста Первомайська (перебуває під контролем "ЛНР") провели артилерійський обстріл у напрямку міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особи отримали поранення. Постраждалим надано медичну допомогу.

Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території підконтрольної бойовикам, зафіксований в селищі Опитне.

Пожежа в результаті обстрілу бойовиками ТЕС міста Щастя на даний момент ліквідована, завдяки умілим та злагодженим діям бійців батальйону "Айдар". Тривають ремонтно-відновлювальні роботи.