Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ в Донецькій області

Про це йдеться у звіті організації. Інцидент стався, коли патруль з трьох спостерігачів у супроводі українських військових рухався від одного блокпоста до іншого. Після того, як один зі спостерігачів вийшов з броньованого автомобіля, з південно-сходу, де знаходяться позиції проросійських терористів, був зроблений постріл з реактивного гранатомета. Снаряд впав у 150 м від автомобіля.

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"Через дві секунди пролунало кілька пострілів з 23-мм зенітної гармати, снаряди впали в двох-трьох метрах від автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих в результаті обстрілу немає. Спостерігачі повернулись на базу.