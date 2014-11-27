Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ в Донецькій області

07:16, 27 листопада 2014
Політика
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Спостерігачів місії ОБСЄ обстріляли під час переміщення між блокпостами української армії в районі селищ Кірове і Шуми на північний схід від Донецька.

Миссия ОБСЕ попала под обстрел недалеко от Донецка / Фото УНИАН

Про це йдеться у звіті організації. Інцидент стався, коли патруль з трьох спостерігачів у супроводі українських військових рухався від одного блокпоста до іншого. Після того, як один зі спостерігачів вийшов з броньованого автомобіля, з південно-сходу, де знаходяться позиції проросійських терористів, був зроблений постріл з реактивного гранатомета. Снаряд впав у 150 м від автомобіля.

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"Через дві секунди пролунало кілька пострілів з 23-мм зенітної гармати, снаряди впали в двох-трьох метрах від автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих в результаті обстрілу немає. Спостерігачі повернулись на базу.

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