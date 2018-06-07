Яценюк про ухвалення закону щодо створення Вищого антикорупційного суду: Україна впевнено йде вперед

"Вищий антикорупційний суд в Україні буде. Це ще один крок небувалої антикорупційної реформи, яку ми розпочали одразу після Революції Гідності", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після ухвалення в парламенті 7 червня закону про створення Вищого антикорупційного суду.

За цей закон проголосували 315 народних депутатів, передає прес-служба НФ.

Україна впевнено йде вперед, - написав він: "Ми реформуємо країну і водночас захищаємося від ворога, боронимо всю Європу".

"Це нечувані виклики, але й високі цілі. Українці мають гордитися собою", - підкреслив Арсеній Яценюк.