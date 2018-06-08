МЗС: життя політв'язня Балуха - під загрозою

Український активіст за час голодування втратив 30 кг ваги.

Життя українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування в кримському СІЗО більше 80 днів, – під загрозою. Про це написала 8 червня речниця МЗС Мар'яна Беца у своєму Твіттері.

Нагадаємо, український активіст Володимир Балух, який 19 березня оголосив безстрокову голодовку в СІЗО Сімферополя, втратив 30 кг ваги. «Балух оголосив голодовку наприкінці березня 2018 року. В даний час він вже майже 2,5 місяці голодує», - повідомила адвокат Балуха Ольга Дінзе на прес-конференції в Києві.

Політв'язень В.Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму.Його життя під загрозою Вимагаємо його звільнення pic.twitter.com/BLxbOsVRtl — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018

«Єдине - у нього дещо полегшений режим через місяць голодування, він перейшов на сухарі і кисіль, тому що він схуд на 30 кг. Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу», - зазначила Дінзе.

Читайте такожУкраїнський політв'язень Балух, який голодує в Криму, сподівається на обмін - адвокат

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку. Підконтрольний Росії суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.