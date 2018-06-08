Аудитор НАБУ: для нормального контролю за діяльністю бюро потрібні зміни в законі
Аудитор Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради Володимир Василенко заявляє, що для нормального аудиту діяльності бюро потрібні зміни у законі про НАБУ.
Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.
«Вважаю, що в справах НАБУ – і в розслідуванні цих справ – повинні бути відсутніми вибірковий і політизований підхід. Не може бути порушена справа для того, щоб отримати хабар або чинити політичний вплив», - заявив Василенко.
За його словами, відповідно до закону, Комісія зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України обирається на рік.
Як зауважив Василенко, сьогодні склалася ненормальна ситуація, оскільки НАБУ працює без аудиту з 2015 року.
«Вони, звісно, робили звіти, але їх ніхто не контролював і ніхто не перевіряв. Тому постає цілком практичне питання: з якого періоду проводити зараз аудит? А справ там багато. За їхньою статистикою – приблизно 700 порушених справ. Щоб кваліфіковано і сумлінно провести аналіз, року буде замало. Тому, мені здається, треба, щоб було встановлено якийсь більший термін на вивчення роботи НАБУ», - сказав аудитор.
За словами Василенка, інша проблема полягає в тому, що в законі про НАБУ не визначено, як буде здійснюватись матеріально-технічне забезпечення, тобто, яким чином має працювати Комісія зовнішнього контролю з незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ, з ким має працювати, «адже три особи не можуть потягти всю цю перевірку на собі».
Читайте такожНовий аудитор НАБУ Василенко: мені, скоріше, слід висловлювати співчуття, ніж вітання
Аудитор наголосив на тому, що «потрібен якийсь штат, якісь фахівці на контракті – для виконання окремих завдань з вивчення справ і таке інше».
«Сподіваюсь, що будуть внесені й ухвалені поправки до чинного закону про НАБУ ближчим часом. І там будуть вирішені всі ці питання», - додав Василенко.
Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада визначила доктора юридичних наук Василенка до складу Комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Згідно із законодавством, комісія у складі трьох членів щороку проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. У складі комісії мають бути представники уряду, парламенту і президента.
Аудитором НАБУ від Кабінету міністрів обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.
Президент ще не призначив свого представника в бюро.