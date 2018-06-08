Аудитор НАБУ: для нормального контролю за діяльністю бюро потрібні зміни в законі

На переконання Василенка, необхідно встановити більший термін на вивчення роботи НАБУ, адже одного року, як це визначено законом, замало.

Аудитор Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради Володимир Василенко заявляє, що для нормального аудиту діяльності бюро потрібні зміни у законі про НАБУ.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Вважаю, що в справах НАБУ – і в розслідуванні цих справ – повинні бути відсутніми вибірковий і політизований підхід. Не може бути порушена справа для того, щоб отримати хабар або чинити політичний вплив», - заявив Василенко.

За його словами, відповідно до закону, Комісія зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України обирається на рік.

Як зауважив Василенко, сьогодні склалася ненормальна ситуація, оскільки НАБУ працює без аудиту з 2015 року.

«Вони, звісно, робили звіти, але їх ніхто не контролював і ніхто не перевіряв. Тому постає цілком практичне питання: з якого періоду проводити зараз аудит? А справ там багато. За їхньою статистикою – приблизно 700 порушених справ. Щоб кваліфіковано і сумлінно провести аналіз, року буде замало. Тому, мені здається, треба, щоб було встановлено якийсь більший термін на вивчення роботи НАБУ», - сказав аудитор.

За словами Василенка, інша проблема полягає в тому, що в законі про НАБУ не визначено, як буде здійснюватись матеріально-технічне забезпечення, тобто, яким чином має працювати Комісія зовнішнього контролю з незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ, з ким має працювати, «адже три особи не можуть потягти всю цю перевірку на собі».

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Аудитор наголосив на тому, що «потрібен якийсь штат, якісь фахівці на контракті – для виконання окремих завдань з вивчення справ і таке інше».

«Сподіваюсь, що будуть внесені й ухвалені поправки до чинного закону про НАБУ ближчим часом. І там будуть вирішені всі ці питання», - додав Василенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада визначила доктора юридичних наук Василенка до складу Комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Згідно із законодавством, комісія у складі трьох членів щороку проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. У складі комісії мають бути представники уряду, парламенту і президента.

Аудитором НАБУ від Кабінету міністрів обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.

Президент ще не призначив свого представника в бюро.