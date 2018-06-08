Amnesty International вимагає від РФ звільнити Сенцова

Правозахисники підтримують українського режисера в його боротьбі за звільнення українських політв’язнів в РФ.

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті вимагає від Росії звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Сенцов 25 днів голодує на знак протесту проти затримання українських політичних в’язнів. Він сам відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його і вимагаємо його звільнення», - заявив правозахисник.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня на прес-конференції в Києві адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що українець готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування.

Вона також розповіла, що після трьох тижнів безстрокового голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів Кремля Сенцов перебуває на межі і його стан стрімко погіршується.

Сенцова затримали в Криму співробітники ФСБ РФ навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.