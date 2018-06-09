Зустріч "нормандської четвірки": Росія наполягатиме на реалізації "формули Штайнмаєра"

Також міністр закордонних справ має намір "вимагати" відведення військ і озброєнь біля Станиці Луганської, яке російські окупаційні війська зривали вже кілька разів.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров 11 червня в Берліні на зустрічі глав МЗС країн «нормандського формату» вимагатиме відведення військ і озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації «формули Штайнмаєра».

Про це сказано коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

Відзначається, що центральною темою дискусій стане хід реалізації «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» від 12 лютого 2015 року, а також домовленостей, досягнутих у ході зустрічей на вищому рівні в «нормандському форматі» - в Парижі 2 жовтня 2015 року і Берліні 19 жовтня 2016 р. Учасники детально обговорять ситуацію в зоні конфлікту, стан справ з виконанням сторонами - Києвом, Донецьком і Луганськом - їхніх зобов'язань у військовій, політичній, економіко-соціальній і гуманітарній сферах.

При цьому в МЗС РФ звинуватили Україну в невиконанні Мінських угод і оприлюднили вимоги, які Лавров має намір висунути на переговорах у Берліні.

«Російська сторона має намір вимагати невідкладно відновити статус-кво, що склався в н.п. Золоте і Петровське після здійснення там у 2016 р. розведення сил і засобів сторін, і завершити цей процес у Станиці Луганській. Після відведення важкої техніки і озброєнь це стане важливим кроком у напрямку досягнення сталого режиму припинення вогню відповідно до положень Мінських угод», - наголошується в коментарі. (Російські окупаційні війська вже кілька разів зривали відведення військ біля Станиці Луганської - УНІАН).

У МЗС РФ додали, що окрему увагу буде приділено політичним аспектам врегулювання.

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«Йдеться, насамперед, про необхідність фіксації досягнутої ще на саміті в «нормандському форматі» в Парижі 2 жовтня 2015 р. і підтвердженої лідерами «нормандської четвірки» в Берліні 19 жовтня 2016 р. домовленості про порядок набуття чинності закону про особливий статус Донбасу, більш відомої як «формула Штайнмаєра»», - сказано в коментарі.

Крім того, в МЗС РФ зазначили, що «необхідні зрушення у вирішенні гуманітарних проблем, зокрема в тому, що стосується введення в дію закону про амністію, обміну заручниками і незаконно утримуваними особами, поліпшення гуманітарної ситуації на території Донбасу. Мають бути вжиті невідкладні заходи щодо забезпечення населення регіону безперебійним водо- та електропостачанням, соціальними виплатами (пенсії, допомоги, зарплати та ін.)».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 червня, в Берліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі».

10 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств у «нормандському форматі» відбудеться в тому разі, якщо з'явиться перспектива на досягнення успіху з питань врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» була запланована на 16 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки, але вона не відбулася.