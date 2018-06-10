Bellingcat закликала Росію "відповісти" за звинувачення у фейковості доказів щодо катастрофи MH17

У компанії зазначають, що РФ замість того, щоб надати свідчення, використовує "дитячі хештеги" у Twitter.

У компанії Bellingcat, яка займається розслідуванням катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17, обурені звинуваченням у використанні "несправжніх" доказів і закликають представництво Росії в ООН надати свідчення на підтримку таких своїх звинувачень.

Про це йдеться в повідомленні компанії у мікроблозі Twitter.

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"Bellingcat хоче запросити всіх відповідати на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat та Спільна слідча група використовують несправжні докази в справі MH17", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, Полянський звинувачує компанію у булінгу.

У Bellingcat зазначають, що Росія замість того, щоб надати свідчення, використовує "дитячі хештеги" у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

24 травня 2018 р. слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Президент України доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття літака.