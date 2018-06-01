Вину РФ за збиття МН17 визнав навіть ініціатор "антиукраїнського" референдуму у Нідерландах

Нідерландський політик Тьєррі Боде, що був одним з організаторів референдуму щодо асоціації України і ЄС, заявив, що "визнання відповідальності Росії є виправданим і логічним кроком".

Палата представників нідерландського парламенту одноголосно підтримує рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу із малайзійським "Боїнгом" у 2014 році над Донбасом.

Це з’ясувалося під час дебатів, які відбулись у четвер за участі міністра закордонних справ Стефа Блока, передає «Українська правда» з посиланням на нідерландське видання NOS.nl.

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У рамках дебатів не тільки коаліційні, але й опозиційні депутати говорили про "правильне, логічне та сміливе" рішення уряду покласти відповідальність на Росію.

Позицію парламентарів підтримав навіть Тьєррі Боде, лідер партії "Форум за демократію", яка стає на бік Росії з цілої низки питань і є ворожою до Євросоюзу. Боде завжди сумнівався у незалежності Спільної слідчої групи, яка веде розслідування катастрофи. Проте в ході дебатів він визнав результати розслідування слідчих ретельними та правдоподібними, хоча зауважив, що залишається "у пошуку правди".

"Визнання відповідальності Росії є виправданим і логічним кроком", - цитує Боде de Volkskrant.

Попри небувалу одностайність під час виступів, парламенту не вдалося зафіксувати єдину позицію документально, оскільки від цього відмовилися "Форум за демократію" та ультраправа "Партія свободи" (PVV).

Усі політичної групи палати представників також хотіли знати, чому Бельгія та Малайзія, громадяни яких теж стали жертвами катастрофи, не підтримали рішення Нідерландів та Австралії.

Водночас декілька опозиційних партій, серед яких "Форум за демократію", PVV, CDA та SP, хочуть також проведення розслідування щодо ролі України. Депутат "Партії свободи" Раймонд де Рон заявив, що Україна повинна бути притягнута до відповідальності, "оскільки не закрила свій повітряний простір".

Міністр Стеф Блок заявив, що на сьогодні немає достатніх доказів відповідальності України і закликав дочекатися подальших висновків Спільної слідчої групи. Він додав, що "не виключає відповідальності України" в майбутньому.

Разом з тим Блок додав, що рішення Нідерландів визнати вину Росії перетворило країну в об’єкт поширення дезінформації з боку РФ.