ЗМІ розкрили деталі відставки Жебрівського й назвали заміну

У понеділок, 11 червня, стало відомо про відставку голови Донецької ОВЦА Павла Жебрівського.

Новим керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації замість Павла Жебрівського стане заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

Про це передає "Апостроф", посилаючись на обізнане джерело.

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"Жебрівський пішов за бажанням Порошенка. Це було вирішено ще два місяці тому", - розповів співрозмовник. При цьому він додав: "Наступником буде Юрій Гримчак".

Водночас, джерело відмовилося розкривати причини відставки Жебрівського. "Одним словом, Перший (президент - ред.) попросив його", - сказав співрозмовник видання.

Варто зауважити, що Гримчак народився в 1965 році в Донецьку, закінчив Дніпропетровське регіональне відділення Української академії державного управління при президентові України.

Працював політик секретарем Макіївської міськради, помічником-консультантом нардепа, віце-губернатором Донецької області, нардепом. У жовтні 2016 року став радником міністра з тимчасово окупованих територій, а з березня 2017 року - заступником міністра.

Раніше сам Жебрівський повідомив, що він вирішив подати у відставку з посади голови Донецької військово-цивільної адміністрації.