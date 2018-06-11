Жебрівський подав у відставку з посади глави Донеччини

Жебрівський на своїй сторінці у Facebook підтвердив інформацію про відставку.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "У суботу зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, й у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!" – йдеться у повідомленні політика.

Також про відставку Жебрівського раніше повідомив "ОстроВ", посилаючись на два джерела в Донецькій ОВЦА.

"Павло Іванович нас покидає. У четвер будуть представляти нового голову. Поки немає розуміння, хто це буде", - повідомили джерела ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2015 року президент Петро Порошенко звільнив Олександра Кіхтенка з посади голови Донецької облдержадміністрації та призначив на цю посаду Павла Жебрівського.