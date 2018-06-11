У Берліні родичі українських полонених пікетують віллу, де запланована зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" (відео)

Родичі українських полонених спеціально прилетіли в Берлін. Вони вимагають введення миротворчої місії на Донбас, звільнення полонених українців і хочуть, щоб їх вимоги озвучили на мінських переговорах.

Зустріч міністрів у Берліні проходить під акцію протесту родичів незаконно ув'язнених українців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. На вулиці будуть вимагають звільнити бранців Кремля і тих, хто в полоні у бойовиків. Ця акція - для всіх міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".

Родичі українських полонених спеціально прилетіли в Берлін. Вони вимагають введення миротворчої місії на Донбас, звільнення полонених українців і хочуть, щоб їх вимоги озвучили на мінських переговорах.

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Раніше повідомлялося, що глави МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня в Берліні спробують допомогти мирному процесу на Донбасі. За словами Клімкіна, однією з головних тем зустрічі має стати запровадження миротворчої місії ООН на сході України. На зустрічі він має намір говорити про ролі ОБСЄ і миротворців для контролю над безпекою на Донбасі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що буде вимагати відводу військ і озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації "формули Штайнмаєра". Глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначив, що Україна і Росія мають значні розбіжності у багатьох питаннях врегулювання ситуації на Донбасі.