Лавров: омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» для звільнення утримуваних осіб

Цю тему обговорювали президент Російської Федерації Володимир Путін і президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови 9 червня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» для звільнення утримуваних осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив за підсумками переговорів «нормандського формату» на рівні глав МЗС.

«Коротко кажучи, підтвердили пріоритетність вирішення гуманітарних проблем, приділення уваги питанню про те, щоб домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб», - сказав Лавров.

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Він нагадав, що цю тему обговорювали президент Російської Федерації Володимир Путін і президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови 9 червня.

«За підсумками їхньої розмови спеціальні представники з прав людини перебувають у контакті і намагаються скласти «дорожню карту» для вирішення питань щодо звільнення утримуваних осіб», - сказав Лавров.

При цьому він вважає, що тут треба розмежовувати тих, хто був арештований «виключно за свою професію», як керівник РІА "Новости Украина" Кирило Вишинський, «який звинувачений в Україні у державній зраді, і тими, хто реально підозрюється у протиправних діях».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби президента України, 9 червня Петро Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії відвідають незаконно ув'язнених українців в РФ.

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Також повідомлялося, що під час розмови з Путіним Порошенко підкреслив важливість якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів, які перебувають в Росії і на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив стурбованість погіршенням стану здоров'я.

«Було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян», - наголошується в повідомленні.

На сьогоднішній день голодують четверо українців, незаконно засуджених російськими судами: Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Шумков і Станіслав Клых.

10 червня Путін заявив, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією «поки передчасно», «щоб нічого тут не порушити і нічому не перешкодити».