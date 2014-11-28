МЗС: Україна втратила Крим через позаблоковий статус

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на конференції в Києві.

"Ми не можемо собі дозволити замкнутися на наші внутрішні проблеми світоглядно і ми не можемо собі дозволити бути нейтральною країною. Україна замкнулася на собі і пропустила Росію. Україна обрала шлях позаблоковий і втратила Крим. Оце є наслідки", - заявив Лубківський.

Разом з тим він відзначив, що для України це неприйнятно з точки зору як світогляду, так і з точки зору світового досвіду та практик.

Говорячи про Росію, він наголосив, що Україні необхідно змінити спосіб мислення. "Яка Росія нам потрібна? Ось запитання, яке має бути в основі нашого мислення", - додав дипломат.

Читайте такожУкраїні треба відмовлятися від позаблокового статусу - ПорошенкоЗа його словами, не повинно бути реактивного підходу на те, як Україна ставиться до російської формули так званих "легітимних інтересів", що є фактично основою доктрини президента РФ Володимира Путіна. «(Коли) є якісь фіктивні, уявні так звані "легітимні інтереси" Росії - "рахуйтеся з цими інтересами і ми припинимо агресію", тобто це є прямий шантаж", сказав заступник глави МЗС.

На його думку, Росія Україні потрібна як демократична, вільна і прогнозована держава, яка здатна грамотно вирішувати свої масштабні, колосальні соціальні і економічні проблеми.

"Таким чином ми маємо розуміти, що Росія неминуче буде змушена повернутися до просторів цивілізованих відносин з Україною і світом. Альтернативи цьому немає, але сценарії потрібно проробляти усі. Історія з Кримом, історія із сходом навчила нас найважливішого - не потрібно боятися передбачати найгірше, до найгіршого треба готуватися, більше того - потрібно бути в стані мобілізації", - наголосив Лубківський.

Він додав, що Україна, незважаючи ні на що, повинна відстоювати підхід мирного розв'язання ситуації.