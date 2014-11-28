МЗС: Україна втратила Крим через позаблоковий статус
Заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський вважає, що втрата Криму через окупацію Росією була результатом позаблокового статусу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на конференції в Києві.
"Ми не можемо собі дозволити замкнутися на наші внутрішні проблеми світоглядно і ми не можемо собі дозволити бути нейтральною країною. Україна замкнулася на собі і пропустила Росію. Україна обрала шлях позаблоковий і втратила Крим. Оце є наслідки", - заявив Лубківський.
Разом з тим він відзначив, що для України це неприйнятно з точки зору як світогляду, так і з точки зору світового досвіду та практик.
Говорячи про Росію, він наголосив, що Україні необхідно змінити спосіб мислення. "Яка Росія нам потрібна? Ось запитання, яке має бути в основі нашого мислення", - додав дипломат.
Читайте такожУкраїні треба відмовлятися від позаблокового статусу - ПорошенкоЗа його словами, не повинно бути реактивного підходу на те, як Україна ставиться до російської формули так званих "легітимних інтересів", що є фактично основою доктрини президента РФ Володимира Путіна. «(Коли) є якісь фіктивні, уявні так звані "легітимні інтереси" Росії - "рахуйтеся з цими інтересами і ми припинимо агресію", тобто це є прямий шантаж", сказав заступник глави МЗС.
На його думку, Росія Україні потрібна як демократична, вільна і прогнозована держава, яка здатна грамотно вирішувати свої масштабні, колосальні соціальні і економічні проблеми.
"Таким чином ми маємо розуміти, що Росія неминуче буде змушена повернутися до просторів цивілізованих відносин з Україною і світом. Альтернативи цьому немає, але сценарії потрібно проробляти усі. Історія з Кримом, історія із сходом навчила нас найважливішого - не потрібно боятися передбачати найгірше, до найгіршого треба готуватися, більше того - потрібно бути в стані мобілізації", - наголосив Лубківський.
Він додав, що Україна, незважаючи ні на що, повинна відстоювати підхід мирного розв'язання ситуації.