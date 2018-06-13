Третьяков вимагає у Гройсмана визначитися з кандидатурою міністра ветеранів

За словами Третьякова, одним з перших завдань нового міністерства має стати створення Єдиного реєстру ветеранів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман має найближчими днями подати кандидатуру міністра у справах ветеранів на розгляд Верховної Ради, щоб процес створення міністерства перейшов з підготовчої в юридичну площину.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков на зустрічі з координатором з питань допомоги посольства США в Україні Памелою Тремонт.

«Зараз ми в очікуванні подання прем'єр-міністром кандидатури майбутнього міністра ветеранів. Політична воля і президента, і парламенту для створення Міністерства ветеранів є, чекаємо юридичної волі прем'єр-міністра», - зазначив він.

За словами Третьякова, одним з перших завдань нового міністерства має стати створення Єдиного реєстру ветеранів.

«Це ключовий інструмент, який повинен підвищити рівень соціального захисту ветеранів та забезпечити реалізацію їхніх прав, пільг та гарантій. Йдеться про забезпечення житлом, земельними ділянками, санаторно-курортним лікуванням, про соціальну та професійну адаптацію. Цей реєстр має бути створеним, щоб існувала прозорість і зрозумілість будь-якого рішення і дії щодо ветерана», - підкреслив народний депутат.

Третьяков подякував представниці посольства США за увагу до проблем українських ветеранів, а також за пропозицію надати українській стороні технічну допомогу, та запропонував співпрацю у створенні Єдиного реєстру ветеранів.