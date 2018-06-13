У матері Ляшка з'явилася нова квартира - журналісти (відео)

Журналісти знайшли у матері головного "радикала" країни нову квартиру та машиномісце на Печерську.

6 листопада 2017 року мати лідера “Радикальної партії” Олега Ляшка Любов Ляшко оформила свідоцтва про право власності на квартиру площею 77 кв. м і 14-метрове машиномісце на столичному Печерську.

Нерухомість знаходиться у новобудові по вулиці Євгена Коновальця, 36-Е. На даний час ціни за квадратний метр у цьому будинку стартують від 31 тисячі гривень, тобто приблизна вартість квартири Любові Ляшко складає 2,4 млн гривень. Щоправда, згідно інформації із Реєстру речових прав на нерухоме майно, у цю квартиру та машиномісце мати нардепа інвестувала ще на етапі будівництва, тому вони могли коштувати їй дещо дешевше, передає Bihus.info.

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До виходу на пенсію Любов Ляшко жила у селі Варва на Чернігівщині, де працювала оператором котельні на газопереробному заводі. Мати головного радикала країни ніколи не володіла жодним бізнесом, її дохід складає 1600 гривень пенсії на місяць, розповіли журналісти.

Раніше програма “Наші гроші з Денисом Бігусом” вже розповідала про статки Олега Ляшка, записані на численних родичів. Зокрема, у сюжеті Надії Бурдєй йшлося, що у 2008 році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райдержадміністрації 2 га землі. Потім вони були розбиті на дрібніші ділянки і частина з них продана під забудову. Зараз у Любові Павлівни залишилося 0,84 га. Також вона придбала 72 сотки землі у селі Пухівка поблизу Києва. Сукупна вартість усіх наділів Любові Ляшко оцінюється у близько 3 млн гривень.

"У 2012 році мати депутата купила три квартири по 100 кв. м кожна у будинку бізнес-класу по вулиці Євгена Коновальця, 36-В. Щоправда, наступного року усі вони були продані й зараз у неї залишилося там лише одне 13-метрове машиномісце", - йшлося у розслідуванні.

На початку 2017 року Любов Ляшко стала власницею трикімнатної квартири вартістю близько 1,5 млн гривень у новобудові по вулиці Бориса Гмирі 10/40. Також на неї оформлений будинок невідомої площі у селі Богданівці поблизу Києва.