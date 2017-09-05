Мати головного "радикала" на пенсії: журналісти розповіли, як Любов Ляшко купувала і продавала розкішну нерухомість (фото, відео)

Мати лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка скуповувала і продавала розкішну нерухомість. Про це йдеться у сюжеті Надії Бурдей в телепрограмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як йдеться у розслідуванні, сам Ляшко переконує, що не допомагав матері з придбанням нерухомості. Хоча до виходу на пенсію його мати жила у квартирі на 47 кв.м у селі Варва Чернігівської області і працювала оператором котельні. А коли стала пенсіонеркою – придбала купу згаданої нерухомості.

"У 2008 році держава передала земельні ділянки матері Ляшка, низці інших його родичів й навіть однопартійцям. Окремим розпорядженням Вишгородської адміністрації було виділено по 2 га землі у Вишгородському районі (с. Нижча Дубечня): Олегу Ляшко, Любові Ляшко (матір нардепа), Лоліті Федотовій (сестрі цивільної дружини нардепа), Яніні Бєлогуровій (зводній сестрі Ляшка), Олександру Бєлогурову (чоловіку зводної сестри) та двом однопартійцям-радикалам: Сергію Кириченку та Олексію Ленському", - наголошують у ЗМІ.

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Так, на момент передачі радикалам земля мала сільськогосподарське призначення. Однак ані нардеп, ані його родина й не планували випасати там худобу: ділянки поділили на дрібніші й вже частково продали під забудову. Зокрема, сам лідер Радикальної партії вже давно позбувся цієї нерухомості, натомість його матір ще володіє у Нижчій Дубечні сімома наділами, додали журналісти.

Та, продовджили вони, землею у Вишгородському районі Любов Ляшко не обмежилась. У тому ж 2008 році вона придбала ще чотири ділянки у Броварському районі столиці, на березі Десни у с. Пухівка, а за кілька років докупила тут же ще дві ділянки. Тож нині у Пухівці матері нардепа належить шість земельних ділянок загальною площею ¾ гектара.

Далі у 2012 році вона придбала три квартири, по 100 кв м. кожна, у центрі Києва в елітній новобудові на Щорса, 36В.

"За оцінкою ріелторів, на момент зведення будинку вартість одного квадратного метру сягала трьох тисяч доларів. Тобто за триста квадратних метрів матір нардепа мала б викласти близько мільйона доларів. Вже за рік жінка продала усі три квартири. Одну з них – за копійчаною ціною у 120 тисяч гривень – куму й першому заступнику Ляшка – Юрію Сухіну", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що нині у власності матері Ляшка залишилось лише одне машиномісце на Печерську. Натомість у 2016 році вона придбала трикімнатну квартиру, ринкова вартість якої складає понад 1,5 млн грн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн.