У Венеціанській комісії заявили, що не мають стосунку до скандальної норми закону про антикорупційний суд

Суперечлива норма з'явилася у законі без ініціативи Венеціанській комісії.

У Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді (ВАС).

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Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

"З боку Венеціанської комісії не було такої вимоги", - заявив він, коментуючи інформацію про дану норму, що з’явилася у середу в українських ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Згодом у законі виявили норму про апеляції, через яку велика частина топ-посадовців, стосовно яких вже завершені розслідування, можуть уникнути справедливого покарання.