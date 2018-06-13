Амністія для топ-корупціонерів: до НАБУ звернулися через фальсифікацію в законі про антикорупційний суд

Депутат Соболєв вважає, що стаття про апеляцію сфальсифікована. За його словами, "парламент за таке не голосував".

Народний депутат України від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв обговорив з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником ситуацію із «фальсифікуванням» статті що стосується апеляцій в законі про Вищий антикорупційний суд.

Про це Соболєв написав на своїй сторінці у Facebook. «Порошенко і Ко сфальсифікували одну статтю ухваленого нами закону про Антикорупційний суд», - написав депутат.

При цьому Соболєв зазначає, що в оприлюдненому за підписом президента України законі йдеться про те, що «усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури, які будуть передані до нинішніх судів до утворення Антикорупційного суду, будуть оскаржуваться у звичайних апеляційних судах, а не в апеляційній палаті Антикорупційного суду».

«Тобто, такі пани як Мартиненко, Насіров, Кулик та з високою вірогідністю Охєндовський з Аваковим матимуть можливість «порєшать» з нинішніми суддями», - пише Соболєв.

За його словами, «парламент за таке не голосував».

«Сфальсифікований текст по черзі підписали голова правового комітету Ради Руслан Князевич, спікер Андрій Парубій та сам Порошенко. Вже обговорив цю проблему з директором НАБУ Артемом Ситником. Будемо шукати рішення. Сама по собі ця фальсифікація показує, наскільки топ-корупціонери бояться Антикорупційного суду», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Ним встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

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Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.

11 червня закон про Вищий антикорупційний суд був підписаний президентом України Петро Порошенко.

Сьогодні закон про Вищий антикорупційний суд офіційно опублікований у газеті "Голос України".

У той же час, міжнародна організація Transparency International Україна закликає виправити положення про апеляцію в законі про Антикорупційний суд.В ТІ заявляють, що апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду.