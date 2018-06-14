Сурков продовжить курирувати в адміністрації Путіна окупований Донбас - Пєсков
11:55, 14 червня 2018Політика
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Вчора Путін перепризначив Суркова на посаду свого помічника.
Владислав Сурков / antimodern.wordpress.com
Владислав Сурков, якого вчора президент Росії Володимир Путін перепризначив на посаду свого помічника, продовжить курирувати в адміністрації глави держави окупований Донбас.
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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, чи продовжить Сурков після перепризначення курирувати в АП президента РФ Донбас, Пєсков сказав: «Так».
Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника.
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