Сурков продовжить курирувати в адміністрації Путіна окупований Донбас - Пєсков

Вчора Путін перепризначив Суркова на посаду свого помічника.

Владислав Сурков, якого вчора президент Росії Володимир Путін перепризначив на посаду свого помічника, продовжить курирувати в адміністрації глави держави окупований Донбас.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, чи продовжить Сурков після перепризначення курирувати в АП президента РФ Донбас, Пєсков сказав: «Так».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника.