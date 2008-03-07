Єхануров про контрактну армію, обговорення в суспільстві та надлишкове майно
Міністр готувався зустрічати 8 Березня
“Наступного тижня ми починаємо погоджувати новий законопроект про контрактну службу у Збройних Силах України”. Про це сьогодні повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ перед початком урочистостей в Центральному будинку офіцерів ЗСУ з нагоди 8 березня.
Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, міністр сказав: “Після того, як Президент України провів зустріч щодо бюджету, відбулася нарада у прем’єр-міністра. Ми говорили про контрактну армію, а також мотивацію проходження служби за контрактом”.
За словами Ю.ЄХАНУРОВА, законопроект, який буде запропоновано, містить в собі серйозні новації.
“Нам дуже важливо, щоб цей законопроект був обговорений в суспільстві, щоб, у першу чергу, своє бачення формування армії на тих засадах, які будуть запропоновані в законопроекті, сказали батьки і матері, психологи і педагоги”, – підкреслив глава оборонного відомства.
Крім того, міністр оборони повідомив, що наступна нарада, яка відбудеться у Кабінеті Міністрів України, стосуватиметься також програм, пов’язаних з автоматизацією діяльності Збройних Сил України.
Як додав глава вітчизняного відомства, інші питання, за домовленістю з прем’єр-міністром, розглядатимуться по пунктах, зокрема, окремо розглядатиметься проблема озброєння і військової техніки.
“Ми маємо також надію, що на одному з наступних засідань уряд зніме всі обмеження в роботі Державного департаменту надлишкового майна та земель Міністерства оборони України, що дозволить наповнювати спеціальний фонд військового відомства”, - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.