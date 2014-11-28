У Раду внесли законопроект про порядок імпічменту президента

Законопроект № 1097 "Про порядок імпічменту президента" внесли депутати від фракції "Батьківщина" - голова фракції Юлія Тимошенко та заступник голови фракції Андрій Кожем'якін.

Пояснювальна записка до проекту закону поки відсутня на сайті парламенту.

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У п'ятницю, 28 листопада, у Верховній Раді також був зареєстрований законопроект про відмову України від позаблокового статусу і про вступ до НАТО. Законопроектом пропонується виключити із закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", пункт про те, що Україна є позаблоковою країною і доповнити статтю про засади зовнішньої пунктом про членство України в Організації Північноатлантичного договору".