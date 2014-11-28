Портнов восьмий раз виграв суд у Генпрокуратури

Про це виданню «Закон і Бізнес» розповів представник Портнова в суді адвокат Станіслав Нікітін.

«Суд постановив, що Андрій Портнов не був причетний до розкрадання бюджетних коштів і тим більше виведення їх за кордон, а інформацію про це визнав повністю недостовірною, - повідомив адвокат. - Суд зобов'язав ГПУ публічно спростувати цю інформацію в засобах масової інформації і написати листа до Євросоюзу про те, що в березні 2014 року Генеральна прокуратура надала Євросоюзу недостовірну інформацію про Портнова».

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Нікітін також нагадав, що це восьме з восьми рішення суду, яким дії генеральної прокуратури України щодо Портнова визнали протиправними та незаконними, зобов'язавши спростувати недостовірну інформацію.

«Шість рішень першої інстанції і два рішення апеляційних судів, - пояснив він. - Крім того, це вже друге рішення суду, що стосується європейських санкцій відносно Портнова. Сьогодні суд фактично встановив, що ГПУ сфальсифікувала інформацію про Портнова, на підставі якої у відношенні нього були введені міжнародні санкції».

Адвокат також припустив, що в майбутньому всі винні в цих діях можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.