У Криму визнали, що без Північно-Кримського каналу нікуди
23:22, 30 листопада 2014Політика
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Без запуску Північно-Кримського каналу, який забезпечував близько 85% потреб півострова у воді, не може бути й мови про зрошення сільськогосподарських земель.
У Криму визнали, що без Північно-Кримського каналу сільському господарству настане край / УНИАН
Про це заявив голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму Ігор Вайль, передають "События Крыма".
"Хоч ми весь Крим розбуримо, але не отримаємо таку кількість води, щоб наші сільськогосподарські підприємства працювали хоча б в колишньому обсязі", - сказав він.
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За його даними, площа зрошуваних земель в Криму становить близько 150 тис. га. У 2014 році організувати полив сільськогосподарських культур зуміли тільки на 17,7 тис. га.
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