У Криму визнали, що без Північно-Кримського каналу нікуди

Про це заявив голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму Ігор Вайль, передають "События Крыма".

"Хоч ми весь Крим розбуримо, але не отримаємо таку кількість води, щоб наші сільськогосподарські підприємства працювали хоча б в колишньому обсязі", - сказав він.

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За його даними, площа зрошуваних земель в Криму становить близько 150 тис. га. У 2014 році організувати полив сільськогосподарських культур зуміли тільки на 17,7 тис. га.