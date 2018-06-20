За агітацію не соромно: львівський депутат пригрозив побиттям за видалення його фамілії з вуличних лавок

Депутат Карбовник пообіціяв знайти "хіпстерські сц*к*нів", які намагаються затерти його фамілію на лавках розчинником.

Депутат Львівської міськради від партії «Свобода» Андрій Карбовник пригрозив фізичною розправою невідомим, які намагалися стерти його ім'я і прізвище з вуличних лавок у житлому масиві Сихів.

На відповідну публікацію депутата у Facebook звернула увагу волонтер Уляна Дідич. Наразі публікація у Facebook відсутня, однак залишився її скриншот.

У своєму дописі депутат підкреслює, що встановив вуличні лавки за свої власні кошти, та грубо висловлюється на адресу осіб, що намагались зтерти з них його фамілію за допомогою розчинника.

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«Сьогодні їм вдалося втекти. Але рано чи пізно вони хапнуть 3.14зд*лей. Причому бити будо жорстко», – зазначив депутат.

Карбовник наголосив, що аби йому стало соромно, його противники мають поставити навпроти кожної його лавки свою.

«Я вас знайду, хіпстерські сц***ни, і кожен з вас отримає по заслузі», –висловився депутат.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Карбовник розповів, що підозрює певних осіб у спробі стерти його ім'я з лавки, однак відмовився назвати їх, оскільки не має доказів.

За його словами, він за власний кошт встановив близько 40 вуличних лавок на Сихові – в окрузі, у якому в 2015 році балотувався до Львівської міської ради.

На кожну із цих лавок фарбою нанесений інформаційний напис про те, що ці лавки встановив саме він.

Також Карбовник пояснив, що не вважає свій допис у Facebook публічними чи приватними погрозами, а також пообіцяв звернутися в поліцію.

Раніше повідомлялось, що у Львові навпроти міської ратуші дівчата влаштували оголену фотосесію.